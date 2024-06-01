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Медведев жестко высмеял Клуни за идею охоты на российских журналистов

Российские журналисты смогут найти актера Джорджа Клуни раньше, чем он начнет использовать свой фонд для выслеживания и преследования их по всему миру. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации в соцсети X в ответ на заявление сотрудницы фонда Клуни, о том, что организация хочет добиться уголовного суда и арестов находящихся за рубежом журналистов из РФ.

Медведев жестко высмеял Клуни за идею охоты на российских журналистов
© РИА Новости
«Один посредственный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру. Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут», — написал Медведев.

Кремль отреагировал на объявление фондом Клуни охоты на российских журналистов

Также он отметил высокую квалификацию российских журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков навал команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов России безумцами. Он предложил журналистам страны запросить аргументацию подобных высказываний со стороны фонда.

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