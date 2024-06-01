Лавров заявил о возрождении нацизма в нескольких западных странах

Нацизм возрождается в нескольких западных странах, в частности в тех, кто голосует против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявил глава МИД РФ в интервью для проекта "Без срока давности".

"Печально, что после начала специальной военной операции против нацизма на Украине, европейские страны, которые воздерживались на Генеральной Ассамблее по резолюции о борьбе с героизацией нацизма, стали голосовать против. И в том числе против голосовали и делают это Германия, Япония и Италия. Страны, которые когда их принимали в ООН после их покаяния и клятвенных заверений, что "никогда больше". Нацизм все-таки возрождается", - подчеркнул министр.

Лавров указал, что Россия практически 20 лет назад внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

"Ее приняли с несколькими воздержавшимися, в основном это были европейцы. Соединенные Штаты изначально голосовали против, объясняя это тем, что их Конституция требует "свободы слова", поэтому они, мол, будут противиться утверждению такого рода постулатов в современной деятельности ООН", - отметил глава МИД РФ.

Лавров высказался о разделении блокадников властями ФРГ

Резолюция была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 19 декабря 2023 года, документ поддержали 118 стран, 49 выступили против. Среди проголосовавших против - Канада, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили, в частности, Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Куба. Документ был подготовлен Россией в соавторстве с некоторыми странами, в том числе с Белоруссией и Сирией.