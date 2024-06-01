В МИД рассказали, когда талибов* исключат из списка террористов в России

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) перестанет считаться террористическим в России, когда соответствующее решение примет президент Владимир Путин. Об этом заявил Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД. Его цитирует ТАСС.

Кабулов не назвал сроки, когда «Талибан» (запрещен в РФ) может быть исключен из списка запрещенных террористических организаций. По словам дипломата, «пока все сказано.

«Когда президент примет решение, тогда будем разговаривать», — сказал Кабулов.

Ранее в МИД заявили, что исключение правящего в Афганистане движения из списка террористов направлено на «вовлечение в мировое сообщество».

*запрещены в РФ