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В МИД рассказали, когда талибов* исключат из списка террористов в России

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) перестанет считаться террористическим в России, когда соответствующее решение примет президент Владимир Путин. Об этом заявил Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД. Его цитирует ТАСС.

В МИД рассказали, когда талибов* исключат из списка террористов в России
© РИА Новости

Кабулов не назвал сроки, когда «Талибан» (запрещен в РФ) может быть исключен из списка запрещенных террористических организаций. По словам дипломата, «пока все сказано.

«Когда президент примет решение, тогда будем разговаривать», — сказал Кабулов.

Ранее в МИД заявили, что исключение правящего в Афганистане движения из списка террористов направлено на «вовлечение в мировое сообщество».

*запрещены в РФ

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