Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России поздравил премьер-министра Армении с днем рождения. Никол Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравления и наилучшие пожелания, а также за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийской области из-за произошедшего 25-26 мая наводнения", - говорится в сообщении.