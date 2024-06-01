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Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
© РИА Новости
"Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России поздравил премьер-министра Армении с днем рождения. Никол Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравления и наилучшие пожелания, а также за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийской области из-за произошедшего 25-26 мая наводнения", - говорится в сообщении.
Политика
Никол Пашинян
Владимир Путин
РЖД