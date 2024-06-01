Дунцова* обжалует решение Минюста о признании ее иноагентом

Журналистка и экс-депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова, внесенная в реестр иноагентов, заявила, что обжалует такое решение Минюста. Об этом сообщает издание РБК.

Отмечается, что Минюст сделал это 31 мая сославшись на то, что Дунцова распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также выступала против спецоперации на Украине, сотрудничала с нежелательным в РФ общественным движением и распространяла сообщения и материалы других иноагентов. Сама политик назвала такое решение ведомства «дискриминацией» и рассказала, что не получала каких-либо письменных уведомлений о признании ее иноагентом.

Накануне Минюст также признал иноагентами политолога Марину Литвинович, движение жен мобилизованных «Путь домой» и его активистку Марию Андрееву, а также издания Sota и Republic.

*внесена Минюстом РФ в список иноагентов