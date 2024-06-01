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Дунцова обжалует решение Минюста о признании ее иноагентом

Журналистка и экс-депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова, внесенная в реестр иноагентов, заявила, что обжалует такое решение Минюста. Об этом сообщает издание РБК.

Дунцова* обжалует решение Минюста о признании ее иноагентом
© РИА Новости

Отмечается, что Минюст сделал это 31 мая сославшись на то, что Дунцова распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также выступала против спецоперации на Украине, сотрудничала с нежелательным в РФ общественным движением и распространяла сообщения и материалы других иноагентов. Сама политик назвала такое решение ведомства «дискриминацией» и рассказала, что не получала каких-либо письменных уведомлений о признании ее иноагентом.

Накануне Минюст также признал иноагентами политолога Марину Литвинович, движение жен мобилизованных «Путь домой» и его активистку Марию Андрееву, а также издания Sota и Republic.

*внесена Минюстом РФ в список иноагентов

Политика
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Минюст России