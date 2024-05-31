Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее Фонда Клуни

Инициатива Фонда Клуни добиваться ареста российских журналистов является травлей по политическим мотивам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни - это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку, - отметила Захарова в своем телеграм-канале. - Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят. А эти два пиарщика, видимо, готовы делать деньги на чем угодно. Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов". "А теперь вопрос: "Где ЮНЕСКО с [гендиректором Одре] Азуле и ОБСЕ с [представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой] Рибейру?" - обратила внимание дипломат.

Ранее сотрудница "Фонда Клуни за справедливость" (учрежден американским актером Джорджем Клуни и его женой Амаль Клуни) заявила, что организация хочет добиться от стран Евросоюза и Международного уголовного суда арестов находящихся за рубежом российских журналистов, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе.