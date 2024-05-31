Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства РФ нового состава

Глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума недавно обновленного кабмина. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте опубликования правовых актов.

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— В соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» правительство Российской Федерации постановляет: образовать президиум правительства Российской Федерации в следующем составе, — говорится в документе.

Сообщается, что новый состав президиума состоит из 21 должностного лица — среди них все вице-премьеры и ряд министров.

Так, в обновленный состав президиума вошли первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер – глава аппарата Дмитрий Григоренко, зампред кабмина – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Также в президиум вошли министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков, глава МИД Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, его коллега из Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Минюста Константин Чуйченко.

14 мая президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства РФ и директоров служб.

В тот же день Владимир Путин переназначил Дмитрия Пескова на пост заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации. Помимо этого, президент назначил своим помощником губернатора Тульской области Алексея Дюмина. При этом Антон Вайно занял пост руководителя администрации президента.