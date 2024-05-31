Путин сделал ряд поручений в сфере культуры и молодежной политики

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам мартовских встреч с участниками Всемирного фестиваля молодежи и работниками культуры в Тверской области.

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«Рамблер» собрал главные из них.

Итоги ВФМ

Одно из поручений Путина коснулось частоты проведения Всемирного фестиваля молодежи и Международного фестиваля молодежи — раз в шесть лет, начиная с 2030 года и 2027 года соответственно. Для этих целей он призвал кабмин разработать программу развития федеральной территории «Сириус».

Также президент поручил обеспечить проведение ежегодных международных тематических слетов молодежи, расширив программу ознакомительных поездок в РФ молодых представителей политических, научных и деловых кругов других стран от 14 до 40 лет.

«Учредить конкурс на предоставление грантов для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере, определив механизм предоставления грантов и предусмотрев на эти цели финансирование в объеме 500 миллионов рублей ежегодно», — добавил Путин.

Кроме того он поручил «Движению первых» создать международную ассоциацию детских организаций.

Итоги встречи с работниками культуры в Тверской области

Говоря о мерах в области культуры, Путин поручил правительству РФ принять дополнительные шаги по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств и их поддержки в регионах, а также сбалансировать нагрузку педагогов в этой области до внедрения новых систем оплаты труда. Кроме того президент дал распоряжение выделить допсредства в 2025-2030 годах на ремонт образовательных объектов в сфере культуры и обеспечение их музыкальными инструментами.

«Обеспечить при участии автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" создание информационно-просветительских программ, аудиовизуального контента, направленных на освещение достижений российской культуры и повышение престижа профессии работника культуры, а также принять меры, необходимые для их трансляции на телевидении и в Интернете», — отметил он.

Еще одно поручение Путина коснулось создания археологического парка в Торжке.