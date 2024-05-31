МИД России потребовал от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР

США должны ответить на вопрос о размещении ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда России Анна Евстигнеева, ее слова приводит РИА Новости.

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«Мы требуем, чтобы делегация США прямо ответила на вопрос относительно своих намерений в отношении возможного размещения на территории союзников Вашингтона своего ядерного оружия и оказания содействия в разработке ими собственного», — сказала дипломат.

Евстигнеева добавила, что у российской стороны вызывают озабоченность противоречивые заявления со стороны Японии и Южной Кореи «о так называемой готовности усилить сотрудничество с США в ядерной сфере».

29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США могут обратиться к ряду стран АТР с просьбой о размещении на их территории своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД).