Посол РФ в Польше объяснил, зачем Варшаве обострение отношений

Новыми ограничениями в отношении российских дипломатов власти Польши пытаются показать на публику, что они притесняют Москву. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Вызывает недоумение обоснование. Эти меры, якобы принимаются в связи с тем, что в Польше активизировалась русская агентура, что Россия ведет против Польши гибридную войну. Мы, якобы, организуем диверсии, саботаж, поджоги. Совершенно непонятно, какое отношение к этому имеют наши дипломаты», - заявил Сергеев.

Он также подтвердил, что с 1 июня вводятся ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Польши.

«Свободное перемещение дипломатам посольства разрешается в пределах Мозовецкого, столичного воеводства вокруг Варшавы. Примерно 200 на 200 километров квадратных. Сотрудникам дипломатическим генеральных консульств в пределах их консульских округов. Ограничения не распространяются на посла, генеральных консулов и заведующих консульским отделом посольств», - пояснил посол.

В тех случаях, когда нужно выехать за пределы указанных территорий дипломаты за три дня должны будут направить соответствующую ноту в МИД с уведомлением о такой поездке, добавил он.

«Определенные неудобства, конечно, это создает, но не критичные. Такая практика существует и в ряде других недружественных стран. Это выбор польской стороны, хотя это создаст неудобства не только нам, но и, естественно, нашим польским коллегам в России. Потому что у нас будут принятые зеркальные меры», - предупредил Сергей Андреев.

По мнению посла РФ в Польше, такие действия официальной Варшавы не имеют смысла. Россия и Польша сохраняют дипломатические отношения и любые ограничительные инициативы бьют не только по интересам другой стороны, но и по своим собственным.