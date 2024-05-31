СМИ: экс-глава Самарской области остался без работы

Ушедший сегодня с поста губернатора Самарской области Дмитрий Азаров пока не получил новых предложений о работе. Как сообщает «Ъ-Волга» со ссылкой на источники в правительстве региона, он до последнего пытался сохранить свой пост.

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Азаров заявил о своей отставке сегодня, 31 мая. Он поблагодарил каждого жителя региона, «кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая победу». Причины своего решения политика не назвал. На его место президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева. Он будет работать с приставкой временно исполняющего обязанности до новых выборов, которые состоятся 8 сентября.

Уже бывший глава региона Азаров избрался на второй срок в сентябре 2023 года: за его кандидатуру проголосовали 83,83% избирателей. За минувшие с момента выборов восемь месяцев постов лишились несколько участников команды Дмитрия Азарова, в том числе и из-за подозрений в коррупции. Издание со ссылкой на источники подчеркивает, что это и стало причиной отставки.