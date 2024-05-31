ЕС ввел санкции против российского губернатора из-за подарков Ким Чен Ыну

Власти ЕС ввели санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко из-за подарков лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну во время его визита в Россию. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

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Как заявили в Евросоюзе, санкции связаны с тем, что Кожемяко в качестве губернатора Приморья «сыграл важную роль в официальном визите Ким Чен Ына в Российскую Федерацию в сентябре 2023 года». В ЕС заявили, что Кожемяко «преподнес Ким Чен Ыну оружие и военную форму в качестве подарков».

В Евросоюзе считают, что эти материалы затем могут использоваться вооруженными силами КНДР и «подвергаться реинжинирингу». В ЕС назвали это «косвенной передачей технологий» Северной Корее. В Брюсселе утверждают, что это может помочь Пхеньяну обойти санкции ООН.

В феврале 2023 года Кожемяко попал в санкционный список США вместе с еще 47-ю руководителями российских регионов. Штаты также ввели санкции против нескольких компаний Приморья, заявив об их «связях с российским военно-промышленным комплексом».