Путин подписал указ о назначении нового губернатора Самарской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы правительства Тульской области Вячеслава Федорищева губернатором Самарской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом глава государства также отправил в отставку бывшего руководителя региона России Дмитрия Азарова, который занимал свое кресло с 2018 года и покинул его по собственному.

Азаров 31 мая сообщил об уходе в отставку. Причину своего решения экс-глава региона не назвал, но подчеркнул, что Самарская область достигла основные цели, которые были поставлены шесть лет назад.