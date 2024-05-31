Косачев оценил разрешение Украине наносить удары по территории России

"Парад разрешений" на использование западного оружия по территории России, который мы наблюдаем в эти дни - еще одна попытка якобы "мягкой эскалации" со стороны Запада. Он твердо уверен, что если "варить лягушку на медленном огне", делать все плавно и постепенно, то у России не будет оснований реагировать более резко или посчитать, что ее "красные линии" окончательно пересечены.

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Эта логика порочна по определению, и доказательством тому, кстати, является сама специальная военная операция России. Много лет в НАТО (в США) считали, что постепенное расширение блока к нашим границам вопреки интересам России, обещаниям нерасширения руководству еще СССР, а также фундаментальному принципу неделимости безопасности, просто "приучат" Москву к "нормальности" этого процесса. Мол, когда Россия протестует - это некие ритуальные заявления, которые можно игнорировать.

Ответ был дан в феврале 2022 года: у России есть и воля, и средства для того, чтобы положить конец расширительной логике. Наше терпение до того момента объяснялось не слабостью и недостатком решимости, а исключительно стремлением договариваться, что называется, до последнего.

Этот урок, похоже, не пошел впрок. И когда Россия сейчас все жестче предупреждает, что эскалация не закончится добром ни для одной из стран, делающей на нее ставку, то самое последнее и опасное, что нужно сейчас делать - это называть наши заявления блефом. Такой подход - не просто бессмысленный с военно-стратегической точки зрения, ибо ни к какому перелому в зоне противостояния, конечно, не приведет. Но это абсолютно безответственная позиция политиков, которым провал на предстоящих выборах кажется меньшей угрозой, чем конфликт с ведущей ядерной державой мира.

Ни один из этих "разрешителей" использовать его оружие против России не должен вызывать ни малейших иллюзий: он лично ставит свое собственное население под смертельную угрозу. Не меньше. Никакие пафосные заявления про защиту "европейских ценностей", "свободы и демократии", "судьбы ЕС", не должны вводить в заблуждение людей в самих странах Запада - повышение градуса противостояния, ставок в нем и степени вовлеченности в конфликт этих стран не приведут к миру. Это прямая дорога в ад, которая как раз и устлана благоглупостями про моральный долг и сугубо возвышенные цели. И которую мы до последнего будем пытаться перекрыть.

Западные руководители, прячась, как обычно, за спины друг друга и прикрываясь коллективной безответственностью, упорно толкают "часы Судного дня" к отметке невозврата. А эту отметку можно проскочить именно тогда, когда эскалация, которую они наивно считают управляемой, на деле станет автоматической и неизбежной.

Нелепее всего, что первопричина этого катастрофического сценария - фанатичное желание Запада доказать свое право расширять НАТО до бесконечности, игнорируя мнение России.

Оно того действительно стоит?

Источник: аккаунт российского сенатора Константина Косачева в Telegram.