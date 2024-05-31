В Кремле заявили о попытках Байдена устранить соперников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти США пытаются устранить политических соперников, в особенности экс-главу страны Дональда Трампа, «всеми возможными законными и незаконными средствами». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, связанного с фальсификацией бизнес-отчетности. В деле идет речь о платежах Трампа адвокату Майклу Коэну. Обвинение заявило, что переводы были оформлены как оплата юридических услуг, но на самом деле юрист передавал деньги порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связях с Трампом.

Приговор Трампу вынесут 11 июля. По каждому эпизоду ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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Комментируя дело против Трампа, Песков отметил, что в России не хотят, чтобы решения судов РФ оценивали из-за рубежа. Он подчеркнул, что в Кремле также стараются не давать оценок решениям иностранных судов.