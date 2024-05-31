Песков: Европа сознательно разжигает предвоенную истерику

В Европе сознательно разжигают предвоенную истерику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания на эту тему премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Ранее тот заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией. По словам Пескова, в Кремле с этим утверждением согласны. По его словам, на Западе "идет абсолютное нагнетание провоенных настроений". При этом предвоенная истерика разжигается, по оценке Кремля, сознательно.

Как констатировал пресс-секретарь президента, такое положение вещей, естественно, негативно сказывается на текущей обстановке в мире.

Отметим, что также Орбан заявлял, что НАТО "сползает" в конфликт, и что Запад должен понять: чем более дальнобойное оружие он дает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России.