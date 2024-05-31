Джабаров оценил перспективы вступления Грузии в ЕС

России и Грузии выгоднее мирно сосуществовать и развивать торговлю, чем конфликтовать. Об этом 31 мая «Парламентской газете» сказал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что уверен: Грузия в 2030 году станет членом Евросоюза.

По мнению сенатора, если грузинские власти выполнят условия ЕС и отзовут закон об иноагентах, им выпишут дорожную карту на десятки лет вперед.

«И они будут в этом предбаннике Евросоюза сидеть и ждать, когда придет их очередь», — пояснил парламентарий.

При этом, как отметил сенатор, Грузия ведет себя очень лояльно и сдержанно по отношению к России.

«Сейчас ставится вопрос о восстановлении дипломатических отношений, которые были прерваны в 2008 году, возобновлении прямых рейсов», — обратил внимание парламентарий.

Это принесет пользу и российскому, и грузинскому народам, уверен Джабаров.