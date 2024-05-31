Воронежский чиновник не захотел жить в городе, которым управляет

Глава Семилукского района Геннадий Швырков заявил журналистам, что не может жить в городе, которым сам же и управляет, информирует Telegram-канал «Подъем». Речь идет о Воронеже. По словам Швыркова, он предпочитает снимать жилье, а не жить в Семилуках.

Первая причина личная. У меня маленький сын. Ну и, давайте прямо говорить, сын главы района, которым ты управляешь... У меня большие опасения, что из него могут сделать не того человека, которого бы я хотел видеть, — подчеркнул он.

В Екатеринбурге ранее разгорелся скандал в местном парламенте. Администрация города отказалась оценивать ситуацию. Участниками конфликта стал депутат Александр Колесников и вице-мэр Андрей Корюков. Первый попросил оппонента «убрать металл в голосе», когда тот выступал перед парламентариями. Также депутат потребовал, чтобы вице-мэр не отвечал ему «в таком тоне». Колесников назвал коллег лучшими людьми Екатеринбурга. Корюкова он охарактеризовал как «назначенного чиновника».

Новосибирский депутат городского совета Игорь Украинцев ранее стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. По данным «Коммерсанта», связаться с ним не удалось. СК РФ также пока не давал официального комментария.