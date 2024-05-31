Песков назвал тратой времени попытки без РФ урегулировать конфликт на Украине

Поиск вариантов урегулирования конфликта на Украине без участия России - это напрасная трата времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, это "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".

Таким образом, заявил он, Россия разделяет подход Китая к данному вопросу - Пекин ранее отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии.

Песков напомнил, что в руководстве КНР с самого начала говорили об абсолютной бесперспективности проведения таких форматов.

"В этом плане наши позиции абсолютно идентичны ", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что китайская сторона проинформировала правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка данного мероприятия расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира. В частности, КНР настаивает на равном участии всех сторон и беспристрастнои обсуждении всех мирных инициатив.