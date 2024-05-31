В Кремле оценили позицию Китая по украинскому «мирному саммиту»

Россия поддерживает позицию Китая по тому факту, что саммит по Украине в Швейцарии будет нелогичным и бесперспективным без участия РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Китай с самого начала говорил о неперспективности проведения таких форматов без участия России с той повесткой дня, которая была заявлена. Искать пути выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично. <…> Мы поддерживаем такой подход», — заявил Песков во время общения с журналистами.

Его слова передает корреспондент URA.RU.

Саммит в Швейцарии пройдет в связи урегулированием ситуации в украинском конфликте. Однако Россия отказалась принимать в нем участие.