Кремль знает о попытках нанесения ударов по территории РФ оружием американского производства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории», - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, как в Кремле относятся к информации о том, что президент США Джо Байден втайне дал разрешение наносить удары американским вооружением вглубь российской территории. ТАСС

«В Европе идет абсолютное нагнетание провоенных настроений. Сознательно разжигают предвоенную истерику. Все это не может не сказываться негативно на общей обстановке», — добавил Песков. Ura.Ru