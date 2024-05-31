Президент России Владимир Путин и большинство сотрудников его администрации не курят, но с пониманием относятся к тем, кто еще не избавился от этой пагубной привычки. Об этом сегодня во Всемирный день без табака рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подавляющее большинство сотрудников администрации и руководство администрации не курят, не курит президент, но остаются те, кто все-таки пока подвержен этой зависимости", - констатировал представитель Кремля. "Мы относимся к ним с пониманием", - заметил Песков, говоря о курильщиках.

По его словам, "место, где покурить, всегда можно найти".

"Хотя не так легко, потому что, конечно, курение запрещено [в здании Администрации президента РФ]", - отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что курение того или иного сотрудника "не относится к критериям эффективности". Песков, который бросил курить в 2008 году, признался, что вернуться к этой привычке его "тянуло долго", "тянуло несколько лет". "