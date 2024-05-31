Президент РФ Владимир Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пятницу, 31 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку. Он подчеркнул, что основные цели его работы, определенные шесть лет назад, были достигнуты, и пообещал «и впредь делать все для развития и процветания родной земли». Путин 31 мая провел рабочую встречу с Федорищевым и предложил ему возглавить Самарскую область.

«Хочу предложить Вам поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие», - подчеркнул президент.

Федорищев поблагодарил Путина за предложение и доверие, подчеркнув, что Самарская область - «очень сильный индустриальный регион». Он пообещал подготовить для области программу опережающего развития, которая позволила бы ей «становиться еще сильнее».

Федорищеву 34 года, он родился в Волгодонске. Ранее он работал в Министерстве экономического развития. Затем занимал посты заместителя губернатора Тульской области по развитию экономики, первого замглавы региона и главы правительства Тульской области.