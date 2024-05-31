Захарова обвинила НАТО во лжи насчет ударов по России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что новые заявления НАТО о давно разрешенных ударах по России подтверждают, что раньше в альянсе врали. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что некоторые страны альянса никогда не запрещали применять поставленное ими оружие для ударов по целям в РФ. Он подчеркнул, что Британия, к примеру, никогда не ограничивала возможность атак ракетами Storm Shadow.

«Ровно то, о чём Россия говорила всё это время. Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу, придумывая историю о том, что якобы ещё не решили разрешать или не разрешать киевскому режиму наносить удары», - так это прокомментировала Захарова.

По ее словам, похожим образом на Западе пытаются ввести мир в заблуждение по поводу конференции в Швейцарии, называя ее целью мирное урегулирование. Представитель МИД назвала это «классической манипуляцией по-натовски».