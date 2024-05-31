Джабаров спрогнозировал последствия суда над Трампом

Судебное решение против бывшего президента США Дональда Трампа может как снизить, так и повысить его популярность перед очередными президентскими выборами в Америке. Об этом 31 мая «Парламентской газете» сказал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Суд присяжных в США 30 мая признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Трамп признан виновным в подлоге финансовых документов.

«Я думаю, что, конечно, они могут сварганить и состряпать любое дело», — отметил сенатор.

По мнению парламентария, посадить Трампа все-таки не удастся, но ему могут подпортить проведение предвыборной кампании, ограничить его перемещение, переезды.

При этом может быть и наоборот. Иногда авторитет человека, которого преследуют власти, растет очень быстро, и он может набрать еще больше голосов, обратил внимание сенатор.