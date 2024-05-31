«Ведомости» назвали будущего врио главы Самарской области

Вместо Дмитрия Азарова врио губернатора Самарской области станет председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.

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До этого Азаров заявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 году, а перед этим временно исполнял обязанности губернатора.

Правительство региона опубликовало видеообращение Азарова, в котором он рассказал, что принял решение о завершении работы в должности главы региона. По его словам, «завершен большой этап работы».

Федорищев с весны 2016 года занимал пост заместителя губернатора Тульской области, затем первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства региона.

30 мая единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова, возглавлявшая ХМАО, объявила о своей отставке и решении перейти на новую работу. Ее место займет мэр Тюмени Руслан Кухарук, при этом новая должность Комаровой не разглашается.

Ранее несовершеннолетнего мигранта выдворили из России после оскорбления Азарова.