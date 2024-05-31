В Краснодаре умер бывший мэр города Николай Приз

В Краснодаре в возрасте 77 лет скончался Николай Приз, который занимал должность мэра краевой столицы с 2000 по 2004 год, а также избирался депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил действующий глава Краснодара Евгений Наумов.

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"Он был строителем по профессии и призванию. Искренние соболезнования — его родным и близким, друзьям и бывшим коллегам", - отметил Наумов.

Кончину Николая Приза подтвердили и в краевом комитете КПРФ, в которой он состоял и занимал должность секретаря в конце 90-х годов прошлого века.

"С 2000 по 2004 год Николай Приз – всенародно избранный глава Краснодара. За этот период городской бюджет вырос с 8,6 до 19,5 миллиарда рублей, практически была ликвидирована безработица. Краснодар получил заметное ускорение в развитии. Были построены набережная реки Кубани, Дворец спорта "Олимп" на 3000 мест. За счет средств инвесторов были возведены два аквапарка, крупные торгово-развлекательные центры", - подчеркнули в бюро краевого комитета КПРФ.

Приз стал мэром Краснодара в период, когда губернатором был Николай Кондратенко, который поддерживал его кандидатуру и сделал многое для его выдвижения.

Карьеру строителя после службы в армии Николай Приз начал в Ейске – был мастером, затем прорабом, начальником производственно-технического отдела. Параллельно отучился в Краснодарском политехническом институте и уже к 1975 году начал работать в Ейском горкоме КПСС, а спустя 7 лет возглавил его.

Среди наград бывшего мэра ордена "Знак почета", Дружбы и Преподобного Сергия Радонежского Второй степени.