В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

Межфракционный проект закона о запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов на территории России внесен в Госдуму. News.ru

В пояснительной записке говорится, что речь идет о продаже «никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки». RT на русском

Составители законопроекта отметили десятикратный рост числа подростков, курящих вейпы, в период с 2011 по 2023 год. Отмечается, что сейчас запрет на продажу вейпов несовершеннолетним легко обходится. Газета.Ru

Вейпинг (процесс курения электронной сигареты и испарителей) пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей, считают депутаты. Врачи даже выделяют особое заболевание - вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость. Российская газета