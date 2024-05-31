В Госдуме отреагировали на отставку губернатора Самарской области

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал в Дмитрия Азарова.

Губернатор сообщил об уходе с поста ранее 31 мая.

«Надеюсь, что с приходом нового руководителя нашему региону наконец повезет», — написал Хинштейн.

Хинштейн, избранный в Думу от этого региона, неоднократно критиковал самарских чиновников. Так, в январе депутат возмутился транспортным коллапсом в Самаре. Весной парламентарий обвинил министра молодежной политики региона Сергея Бурцева в однополой связи с подчиненным, после чего чиновник ушел в отставку. Также Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в использовании розового лака для ногтей.

30 мая об отставке объявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Она руководила регионом с 2010 года и оставалась единственной в России женщиной-губернатором.