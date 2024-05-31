Михаил Попов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Российская газета

«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», - говорится в документе. Ura.Ru

Попов работал на посту заместителя секретаря СБ РФ с 29 марта 2013 года. До этого с 2012 года был помощником секретаря Совбеза РФ. Михаил Попов - вице-адмирал запаса, доктор военных наук. Является заслуженным военным специалистом РФ. Награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги» и Почета, медалями и благодарностью президента РФ. Лауреат Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова. ТАСС