Медведев рассказал, что может стать casus belli на Украине

Страны НАТО, одобрившие удары своим оружием по территории России, должны осознавать, что их техника и специалисты будут уничтожаться в любой точке, откуда они попытаются атаковать Россию. Об этом в Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине «напрямую управляются военнослужащими стран НАТО». Это можно оценивать как ведение войны против России и повод для начала боевых действий. По этой причине НАТО потребуется юридически квалифицировать уничтожение своей техники, объектов и военнослужащих в контексте Вашингтонского договора.

«Это никакая не «военная помощь», а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli», - подчеркнул он.

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Напомним, что ст. 4 и 5 Североатлантического договора определяет действия НАТО в случае возникновения угрозы для ее членов, а также порядок коллективной обороны военного блока. Положения говорят, что угроза одному государству блока воспринимается как нападение на всех членов альянса. Вместе с тем в документе не указывается, что именно можно воспринимать как нападение или угрозу, а потому устанавливается механизм консультаций для выработки ответа.