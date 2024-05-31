Губернатор Самарской области Азаров объявил об уходе в отставку

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку со своего поста. Соответствующее видеообращение было опубликовано на официальной странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, - достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», - заявил он.

Азаров отметил, что за время его руководства были построены сотни социальных объектов и почти готов к открытию мост через Волгу в обход Тольятти.

«Благодарю Владимира Владимировича Путина за оказанное мне доверие и внимание к региону – даже в реализации самых смелых проектов! Спасибо вам, дорогие земляки, за все, что мы сделали вместе! Обещаю – продолжу и впредь делать все для развития и процветания нашей родной земли», - написал глава региона.

Накануне губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что уходит с поста главы региона и переходит на другую работу. При этом газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники отмечала, что под угрозой отставки также находятся главы Самарской области и Республики Алтай Дмитрий Азаров и Олег Хорохордин.

По словам источника газеты в правительстве Самарской области, с момента инаугурации Азарова 25 сентября 2023 года «в регионе сложился управленческий коллапс», так как ряд высокопоставленных чиновников были арестованы, а «правительство до сих пор не сформировано и фактически является временным».