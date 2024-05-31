Жизнь в России безопаснее, нежели в европейских странах, это говорит о высоком уровне свободы, заявила руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Деловая газета «Взгляд»

«Мне нравится жить в России, потому что здесь есть свобода. Свобода — значит жить в безопасности», — заявила она. RT на русском

При этом, по мнению Кнайсль, женщины в России выглядят женственно и сохраняют свою суть. «У нас, в Австрии, все немного запуталось, и порой становится не очень понятно, кто мужчина, а кто женщина», - добавила она. ТАСС