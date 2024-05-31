Жизнь в России безопаснее, нежели в европейских странах, это говорит о высоком уровне свободы, заявила руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, в России есть свобода, которая подразумевает жизнь в безопасности, передает ТАСС.

Кнайсль отметила, что в Москве, Санкт-Петербурге или Хабаровске «можно гулять ночью в парке».

«Это было возможно в Австрии 30 лет назад, сейчас – невозможно», – подчеркнула она.

Также экс-глава МИД Австрии добавила, что женщины в России выглядят женственно и сохраняют свою суть, когда как в Австрии «все запуталось» –иногда становится не очень понятно, кто мужчина, а кто женщина.

Ранее Кнайсль рассказала, что решила снова провести лето в российской деревне.

Напомним, в октябре 2023 года Кнайсль призналась, что чувствует себя в России как дома. А в марте 2024 года она сообщила, что окончательно переехала в Россию.