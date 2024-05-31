Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден развернул против России подрывную диверсионную деятельность. Как сообщает РИА Новости, депутат от Крыма считает, что тем самым американский лидер толкает мир «к третьей мировой войне».

Ранее издание Politico сообщило, что Байден тайно разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России. В частности, речь идет о территории возле границы с Харьковской областью. При этом позиция Белого дома относительно нанесения Киевом ударов далеко вглубь РФ «не претерпела изменений».

Шеремет отметил, что на примере Байдена можно увидеть степень политической деградации современной Америки. По мнению депутата, здравомыслящим людям следует инициировать импичмент американскому лидеру, который войдет в историю как предатель, погубивший демократическую модель Соединенных Штатов.

Что заставило США разрешить Киеву бить по РФ?

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по «легитимным целям» в глубине российской территории с помощью западного оружия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин и военные «принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».