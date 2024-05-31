Кеннеди-младший призвал США начать переговоры с Россией

Вашингтон должен начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил независимый кандидат на предстоящих выборах главы США Роберт Кеннеди-младший.

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"Я думаю, что есть много возможностей для разговоров (с Путиным - ред.), и почему мы молчим?" - приводит РИА Новости его слова, сказанные кулуарах биткоин-конференции в Остине (штат Техас).

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Как отметил Кеннеди-младший, у Москвы были веские причины желать, чтобы Североатлантический альянс находился подальше от ее границ. Помимо этого, бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и предыдущие американские лидеры также поддерживали диалог со своим коллегой из России, добавил кандидат в президенты США.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что нынешняя стратегия американских властей строится на идее о том, что ослабление РФ входит в национальные интересы США. Однако это мнение ошибочно - слабая и нестабильная Россия лишь навредит Штатам, уверен он.