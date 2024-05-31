Путин с бокалом шампанского поздравил получивших госнаграды

Президент России Владимир Путин после завершения церемонии вручения госнаград в Кремле поздравил тех, кто их получил, с бокалом шампанского. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Конечно, мы будем следовать заветам Александра Невского. Каждый будет сражаться там, где стоит. Поздравляю вас», — сказал российский лидер награжденным.

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30 мая Путин в Екатерининском зале Кремля вручил госнаграды 30 гражданам России, в том числе спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, депутату нижней палаты парламента Вячеславу Фетисову, актеру Стивену Сигалу, певцу Стасу Михайлову, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и другим политикам, общественным деятелям и представителям культуры.