Шольц оценил перспективы отношений с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не ожидает в ближайшем будущем прямого конфликта с Россией. Об этом он заявил во время беседы с читателями газеты Thüringer Allgemeine, передает «РИА Новости».
У Шольца спросили, ожидает ли он начала конфликта между странами НАТО и РФ.
«Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — ответил он.
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По словам Шольца, целью Берлина является избегание конфликта с помощью «дипломатически мотивированной политики» и понимания незыблемости госграниц. На этом фоне он назвал необходимым возврат «к политике дипломатии и взаимопониманию».
При этом Шольц напомнил о намерении Германии повысить свою обороноспособность.
Ранее канцлер ФРГ выступил за использование западного оружия «против целей внутри России».