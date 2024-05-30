Шольц оценил перспективы отношений с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не ожидает в ближайшем будущем прямого конфликта с Россией. Об этом он заявил во время беседы с читателями газеты Thüringer Allgemeine, передает «РИА Новости».

У Шольца спросили, ожидает ли он начала конфликта между странами НАТО и РФ.

«Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — ответил он.

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По словам Шольца, целью Берлина является избегание конфликта с помощью «дипломатически мотивированной политики» и понимания незыблемости госграниц. На этом фоне он назвал необходимым возврат «к политике дипломатии и взаимопониманию».

При этом Шольц напомнил о намерении Германии повысить свою обороноспособность.

Ранее канцлер ФРГ выступил за использование западного оружия «против целей внутри России».