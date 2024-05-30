Захарова: НАТО придется отвечать за удары Украины по территории РФ

НАТО несет ответственность за удары Украины по территории России с использованием западного вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать — в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И отвечать за это придется им», — подчеркнула Захарова в своем telegram-канале.

По словам Захаровой, украинские военные не способны самостоятельно использовать западные вооружения, и полетное задание для боеприпасов формируется непосредственно странами альянса.

Она утверждает, что цели для ударов также определяются НАТО. Эти высказывания отражают позицию России по вопросу участия западных стран в конфликте на Украине.

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Ранее Дания заявила о готовности разрешить Украине использовать переданные ею истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. По словам главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, этот вопрос был обсужден, когда датский парламент одобрял передачу истребителей Киеву.