В МИД РФ рассказали о работе по освобождению удерживаемых ХАМАС россиян

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с родственниками удерживаемых ХАМАС россиян проинформировал об усилиях дипведомства по их освобождению.

"Михаил Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников. При этом было подчеркнуто, что этот исключительно важный гуманитарный вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение и энергично ставится ими в контактах с представителями политического крыла ХАМАС, а также в столицах ряда стран региона", - говорится в сообщении МИД РФ.