Лавров подтвердил преемственность РФ на развитие отношений с арабскими странами

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с послами арабских государств подтвердил преемственность линии России на развитие партнёрских отношений с этими странами.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Лавров подтвердил преемственность и последовательность внешнеполитической линии России на всемерное развитие партнёрских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с арабскими государствами», — сообщили в ведомстве.

Ранее Лавров заявил, что США разжигают палестино-израильский конфликт.