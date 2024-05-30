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Лавров подтвердил преемственность линии на развитие связей с арабскими странами

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с послами арабских государств подтвердил преемственность линии России на развитие партнёрских отношений с этими странами.

Лавров подтвердил преемственность РФ на развитие отношений с арабскими странами
© РИА Новости

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Лавров подтвердил преемственность и последовательность внешнеполитической линии России на всемерное развитие партнёрских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с арабскими государствами», — сообщили в ведомстве.

Ранее Лавров заявил, что США разжигают палестино-израильский конфликт.

Политика
Сергей Лавров
МИД России