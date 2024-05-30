Постпредство РФ сообщило, что ЕС игнорирует нормы ВТО

Постоянное представительство России при ЕС заявило, что санкции Евросоюза, превратились в торгово-политический инструмент по защите собственных экономических интересов в нарушение норм ВТО. Заявление приводит РИА Новости.

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«Под антироссийский шумок Брюссель повысил уровень таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии... фактически ввели запрет на импорт, что по сути является извращенной формой санкций», — сказано в сообщении.

Постпредство отметило, что Евросоюз защищает собственные экономические интересы путем нелегальных рестрикций и протекционизма.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала политикам Евросоюза вспомнить их заявления по продовольственной безопасности. Так она прокомментировала утверждение «запретительных пошлин» на зерно из РФ. МИД Белоруссии прокомментировал решение ЕС ввести запретительные пошлины на зерно. Там отметили, что решение Совета ЕС стало очередным ударом по мировой продовольственной безопасности.