Олег Матыцин получил новую должность

Бывший министр спорта Олег Матыцин утвержден в качестве внештатного советника премьер-министра Михаила Мишустина. О новой работе экс-члена правительства сообщает пресс-служба кабмина.

Как отмечается в сообщении, Матыцин будет курировать спорт, а также займется вопросами "взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике".

59-летний Матыцин не вошел в новый состав правительства, его сменил экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Матыцин работал министром спорта с 2020 года, сменив на этом посту Павла Колобкова. Он профессиональный игрок в настольный теннис, обладатель Кубка СССР, чемпион страны. В 2000-е годы Матыцин в качестве ректора возглавлял Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, был президентом Российского студенческого спортивного союза.

На встрече с Матыциным после отставки президент РФ Владимир Путин поблагодарил его за работу. Глава государства наградил Матыцина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.