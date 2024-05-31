Песков высказался о ситуации с приглашением на 80-летие высадки в Нормандии

В правительстве России не обсуждали ситуацию с приглашением российской делегации во Францию для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине 80-летия высадки в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас главным приоритетом для России является годовщина победы в Великой Отечественной войне, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

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Нет, это не обсуждалось. Никакого приезда не планировалось. Да и контактов у нас особо нет. Следующий год для нас чрезвычайно важный, это 80-летие победы в ВОВ. Это и есть основной приоритет для нас, — пояснил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Франция не будет приглашать Россию на празднование годовщины операции союзных сил по высадке в Нормандии. Причиной, по его данным, стало беспокойство партнеров Парижа в связи с возможным присутствием представителей РФ.

До этого представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в Москве не получали официального приглашения на торжественные события, связанные с юбилейной датой высадки в Нормандии. По словам дипломата, сообщения СМИ, что Франция направила приглашение, не соответствуют действительности.