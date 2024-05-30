Франция отказалась приглашать РФ на юбилей высадки в Нормандии

Власти Франции не намерены приглашать делегацию из России на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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«Россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки войск в Нормандии в ходе Второй мировой войны, которые состоятся на следующей неделе», — утверждает агентство, ссылаясь на двух анонимных дипломатов.

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По данным источников, нежелание приглашать Россию на празднование связано с боевыми действиями на Украине и «беспокойством некоторых союзников» из-за возможного присутствия российской делегации. В итоге на мероприятия «вообще не будут приглашены российские официальные лица».

16 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что делегация России была приглашена на празднование юбилея высадки в Нормандии.