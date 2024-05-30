Сенатор Цеков объяснил, почему Трамп заявил о желании бомбить Москву

Бывший президент США Дональд Трамп пытается работать на своего избирателя, но его выступления, наоборот, могут напугать людей. Так мнение Общественной Службе Новостей озвучил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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Ранее Трамп на мероприятии, проводимом в рамках избирательной кампании, заявил, что если бы он был президентом, то бомбил бы Россию и КНР в случае ввода российских войск на Украину, а китайских — на Тайвань. Вместе с тем в эфире телеканала GB News Трамп говорил о необходимости завершить российско-украинский конфликт. Он выразил убежденность в том, что, вернувшись в Белый дом, смог бы сделать это в течение 24 часов. По данным Bloomberg, американский политик намерен принудить страны к мирной встрече посредством угроз: Киев — за счет обещаний сократить военную поддержку, а Москву — за счет предупреждений об увеличении помощи ВСУ.

По мнению Цекова, «глубоко непродуманные» речи характерны для Трампа и могут вызывать только сожаление.

«Он считает, что работает на своего избирателя, но подобными заявлениями может, наоборот, его запугать», — сказал сенатор.

Цеков не исключил, что Трамп действительно будет склонять Украину и Россию к миру в случае своей победы на выборах. Вместе с тем использование угроз в адрес Москвы неоправданно, подобное на РФ не действует, подчеркнул он. Парламентарий добавил, что ко всем заявлениям Трампа нужно относиться серьезно.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года, о чем писала «Парламентская газета». По оценкам экспертов американского Аналитического совета, в случае переизбрания Трампа страны Европы почувствуют себя более уязвимыми и будут меньше поддерживать Киев. Отмечается, что резкое прекращение финансирования Украины приведет к завершению конфликта. Сенатор Алексей Пушков убежден, что сам Трамп лишь хочет снизить траты Америки на нужды альянса.