Путин назвал политическими игрищами шум вокруг украинских детей в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по воссоединению детей из России и Украины со своими семьями должна быть вне политики. Об этом он сказал на встрече с Уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

© Российская Газета

Одна из тем беседы - работа по воссоединению детей с их близкими в период специальной военной операции. В частности, Львова-Белова сообщила, что 70 детей воссоединились с родственниками на Украине.

"Но они все понимают, что дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий", - заявил в ответ Путин.

Львова-Белова в свою очередь пояснила, что при личном общении с ней у родственников детей с Украины - одна риторика, но только они пересекают украинскую границу, там начинаются уже совсем другие разговоры.

"Как тут все было сложно, как удерживали", - отметила Уполномоченный по правам человека.

Путин заявил, что главное - это воссоединение детей со своими родными людьми. "Это бог с ними, это все игрища политические", - сказал президент. Он подчеркнул, что вся эта работа должна быть вне политики и носить исключительно гуманитарный характер.