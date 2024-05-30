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Путин призвал сделать нормой многодетность в России

Многодетность в России должна стать нормой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит Telegram-канал «Кремль. Новости».

Путин призвал сделать нормой многодетность в России
© globallookpress.com

Об этом глава государства порассуждал во время онлайн-встречи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

Он отметил, что дети вдохновляют молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.

«Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении», — добавил президент.
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