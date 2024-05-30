Путин призвал сделать нормой многодетность в России

Многодетность в России должна стать нормой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит Telegram-канал «Кремль. Новости».

Об этом глава государства порассуждал во время онлайн-встречи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

Он отметил, что дети вдохновляют молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.