Daily Express: Путин предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

Президент России Владимир Путин жестко предупредил Запад об опасности эскалации украинского конфликта и разрешения наносить удары по российской территории. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Издание пишет, что российский лидер на пресс-конференции в Ташкенте прокомментировал стремление Запада и НАТО расширить украинский конфликт.

«Путин сделал жесткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине», — сказано в публикации.

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Отмечается, что президент России предупредил: вмешательство Запада «может привести к тяжелым глобальным последствиям».

Также Владимир Путин сказал, что Западу и НАТО необходимо отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда Украине разрешают применять западное оружие по территории России.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что разрешение Киеву бить западным оружием по российской территории является безумием.