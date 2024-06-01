Это было сделано во время посещения Ташкента.

В ходе пресс-конференции в Ташкенте президент России Владимир Путин отправил серьезное предупреждение Западу относительно возможной эскалации на Украине.

Это заявление, по данным Daily Express, сопровождалось акцентом на потенциальных глобальных последствиях такого развития событий.

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Путин также подчеркнул, что представители стран НАТО должны осознавать последствия своих действий и того, с «чем они играют», особенно когда речь заходит о разрешении Киеву атаковать территорию России.

Ранее, 31 мая, США отправили Киеву сообщение о возможном использовании поставляемого ими оружия для атаки на Россию.